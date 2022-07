Aquino: Le Filetti in festa per l’inaugurazione della nuova Piazzetta intitolata a Giovanni Paolo II

C’era grande attesa ad Aquino, nella storica Contrada delle Filetti, per l’inaugurazione di una nuova Piazza, che l’amministrazione ha voluto intitolare alla memoria di uno dei Pontefici più amati di sempre dai fedeli, Giovanni Paolo II.

Il taglio del nastro è stato effettuato sabato 09 luglio che sarà ricordata come una data storica, da non dimenticare, per l’area limitrofa al Centro urbano della Città di San Tommaso.

Alla cerimonia sono stati presenti oltre al Sindaco Libero Mazzaroppi, alla Giunta Comunale al completo, al Presidente del Consiglio Comunale Gabriele, anche il Presidente della Provincia Antonio Pompeo.

La manifestazione è stata accompagnata ed allietata dalle note della Banda Musicale “Città di Aquino” che, al termine della serata, con una apprezzata esibizione ha raccolto il plauso del forlto pubblico accorso per l’occasione.

La realizzazione di questo magnifico Largario – ha commentato il Sindaco Libero Mazzaroppi – era attesa dagli amici residenti in questa nobile Contrada da lungo tempo.

Sono orgoglioso dell’operato della mia amministrazione – continua il primo cittadino – che, in perfetta sintonia tra i vari settori di gestione, come ben illustrato dal Vicesindaco Carlo Risi in un apprezzato intervento – ha ottenuto un traguardo, importante e significativo che, come noto, qualcuno ha osteggiato in maniera fin troppo evidente fin dalla fase iniziale.

Risi ha messo in evidenza la fatica dell’amministrare che quando in mani sapienti ed esperte produce ottimi frutti.

Mi ha fatto molto piacere – aggiunge l’Assessore ai Lavori Pubblici Andrea Capraro – apprezzare i sorrisi della gente di qui, dell’Ass. Rossella Di Nardi che è natia e residente e che s è prodigata in maniera sostanziale ed efficace per la sua terra.

Questi sono i momenti più belli dell’amministrare.

Ora questo spazio è affidato alla cura di chi lo dovrà rendere vitale, di chi abita nella zona che, finalmente, può vantare un primo luogo simbolo di appartenenza e di identità.

L’Assessore Rossella Di Nardi, più volte chiamata in causa, ha espresso soddisfazione puntualizzando che la storia e gli impegni assunti con serietà non consentivano di prorogare, ulteriormente, l’intervento che va meglio a qualificare l’area specifica e assi cura beneficio a tutto il territorio.

L’intervento era atteso da anni – ha dichiarato – rappresenta la fedeltà della nostra amministrazione ad un impegno assunto con i residenti della Contrada. Abbiamo risposto ad un esigenza concreta e condivisibile e siamo felici che, finalmente esiste uno spazio pubblico attrezzato, ben qualificato e sicuro a disposizione delle persone di tutte le fasce di età compresi i più piccini.

Anche il Presidente della Provincia di Frosinone Antonio Pompeo ha apprezzato la bellezza della nuova realizzazione ed ha evidenziato la forte attenzione e la vicinanza alla gente e al territorio dell’amministrazione che guida Aquino dal 2013.

Belle le parole che hanno sottolineato la forte amicizia e la stima che lo legano al Sindaco Libero Mazzaroppi.

L’opera è stata progettata dal Geom. Giulio Scappaticci e dall’Ing. Fabio Torrice, coordinati dall Ing. Daniela Ciolfi Responsabile Utc del Comune di Aquino e realizzata dalla Mattia Costruzioni.

