Aquino: la rotatoria su S.R. Casilina sarà realtà! Intervento per quasi 400 mila euro

La nuova rotatoria verrà realizzata all’altezza dello svincolo S.R. n. 6 Casilina nei pressi dell’area industriale, artigianale/commerciale del Comune di Aquino. Grazie al contributo di quasi 400 mila euro, ottenuto dall’amministrazione dal Ministero dell’Interno, lo svincolo di collegamento della città con la Casilina, ai confini col paese di Castrocielo, verrà messo in totale sicurezza. Al momento l’intersezione e regolata mediante la semplice segnaletica verticale e orizzontale che, a causa degli elevati volumi di traffico presenti sul ramo principale, e le conseguenti attese per le manovre di svolta, inducono spesso gli automobilisti a manovre rischiose. Ad accentuarne la pericolosità e la presenza di attività ricettive/commerciali a ridosso della viabilità e il passaggio di numerosi mezzi pesanti.

«Ancora una volta è stata premiata la nostra proposta progettuale» ha dichiarato l’Assessore ai lavori pubblici Andrea Capraro. «Questo è un progetto di notevole utilità, poiché si propone di mettere in sicurezza un’intersezione critica, molto pericolosa, caratterizzata da traffico intenso. L’utilizzo della rotatoria, attraverso la canalizzazione del traffico nel flusso circolare in senso antiorario intorno a un’isola centrale, consentirà, infatti, di trasformare gli attraversamenti correnti in manovre di scambio. Ogni manovra, sia di immissione che di uscita, verrà in definitiva risolta unicamente con una svolta a destra. Il nostro obiettivo – conclude – è garantire la massima sicurezza, rendere l’attraversamento fluido, senza lunghe attese, ottimizzando cosi i flussi di traffico odierni e futuri».

«La rotatoria sulla Casilina è un progetto che abbiamo a cuore da molto tempo, perché è ormai diventata insostenibile la precaria condizione di sicurezza della strada. Si tratta di uno dei rettilinei più lunghi dell’intera tratta che da Napoli va verso Roma e che è assolutamente necessario decelerare» ha continuato il Sindaco Libero Mazzaroppi. «Più volte abbiamo scritto lettere ad Astral e Anas, ma senza ottenere nessun ristoro. Siamo parecchio soddisfatti del lavoro fatto e dell’obiettivo raggiunto. Ora è arrivato il momento di applicarci con immediatezza per trovare la giusta soluzione e garantire, ai cittadini che vengono verso Aquino, la massima sicurezza. Una grande vittoria per il nostro Comune!»

COMUNICATO STAMPA