Aquino, la Regione assegna un contributo di 5000 euro per la realizzazione del Premio Giovenale

L’Ufficio Presidenza della Regione Lazio con Deliberazione n. 58 del 5 agosto 2021 ha accolto l’istanza di contributo, avanzata dal Comune di Aquino con Deliberazione di Giunta del 30.6.2021, assegnando all’Ente rappresentato dal Sindaco Libero Mazzaroppi la somma di 5.000,00 euro.Il contributo sarà destinato alla realizzazione della sedicesima e diciassettesima edizione del Premio Giovenale, manifestazione culturale ideata ed organizzata dalla locale Pro Loco per approfondire e celebrare l’opera del poeta satirico Decimo Giunio Giovenale, nato proprio ad Aquino intorno al 55 d.C.Esprime soddisfazione il Vice Sindaco Avv. Carlo Risi, delegato alla Cultura, che da diversi mesi sta collaborando con l’associazione Proloco all’organizzazione della prossima edizione del Premio: “dopo il fermo dello scorso anno, ad ottobre celebreremo il consueto appuntamento con Giovenale, aggiungendo una terza giornata ai Juvenaliana, dedicata ad un Convegno internazionale, con la partecipazione di illustri cultori. Oltre al consueto e prezioso contributo del prof. Ernesto Pellecchia, è, infatti, altresì prevista la partecipazione di Franco Bellandi, Stefano Grazzini, Antonio Stramaglia, Biagio Santorelli, Giuseppe Di Matteo e Simona Manzella. Nonostante il periodo pandemico e la rinuncia a numerosi eventi tradizionali per la Città, la nostra attività culturale non si è mai arrestata. Abbiamo cercato di garantire continuità, anche in forme alternative e mantenuto uno spirito propositivo con l’elaborazione di progetti futuri. Tra questi il Convegno su Giovenale rappresenterà certamente un momento storico per l’intera Città e non solo.”Il Sindaco Mazzaroppi si compiace per l’eccellente gestione delle politiche culturali nella Città di Aquino: “la Regione Lazio ha apprezzato ancora una volta la nostra attività culturale, premiandola con un contributo che consentirà di realizzare il più ambizioso progetto che quest’anno abbiamo pensato di dedicare a Giovenale. Mi congratulo con l’Assessore Carlo Risi per l’attenzione costante dedicata alla crescita della comunità e con l’Associazione Pro Loco, da sempre impegnata a far crescere il prestigio di Aquino. Questo risultato inorgoglisce particolarmente perché è uno dei tanti frutti dello spirito costruttivo con cui la nostra Amministrazione e i nostri validi stanno affrontando questo tempo incerto.”

comunicato stampa