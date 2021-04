Aquino, Ivan Cerro, lo storico Segretario Comunale, va in pensione: il saluto commosso di Libero Mazzaroppi

Dopo una lunga ed onorata carriera, densa di successi e soddisfazioni, gli ultimi dei quali lo hanno visto impegnato a presidio della macchina amministrativa dei comuni di Aquino e di Ausonia, il Dott. Ivan Cerro, il Segretario dei segretari, da domani sarà ufficialmente in pensione.

I Consigli Comunali delle due Città, pochi mesi fa, avevano salutato ed omaggiato, ufficialmente, il loro Segretario, ma un richiamo, in zona Cesarini, da parte dell’Istituto Previdenziale, lo ha ricollocato al suo posto a svolgere con scrupolo e precisione il ruolo demandato. Stavolta, però, purtroppo, non si potrà più tornare indietro.

Il Sindaco di Ausonia, Benedetto Cardillo, ha spiegato: nel salutare Ivan, abbiamo pianto per il vuoto che lascia. Per un Sindaco e una Amministrazione Comunale sapere di avere accanto e di poter contare su una persona attenta oltre che disponibile è un fatto fondamentale. Sono grato a lui, a nome di tutti, per quanto ha fatto in questi anni in virtù del fatto che se la nostra comunità è cresciuta è grazie a lui.

Gli fa da eco il Sindaco di Aquino, Libero Mazzaroppi, che in una dichiarazione ha evidenziato: non è possibile, in poche righe, condensare il sentimento che mi e ci lega a Ivan Cerro. L’ho detto a più riprese – continua Mazzaroppi – è stato un punto di riferimento essenziale ed importante. Il suo comportamento ed il suo lavoro si possono riassumere in un metodo, che chiamo “metodo Cerro”, che si caratterizza per lealtà, impegno, dedizione, competenza e, soprattutto, amicizia. Uomo di responsabilità sanguigna con qualità innate, con capacità di sintesi e di risoluzione dei problemi.

Nel corso dei Consigli Comunali non sono mancati intensi momenti di commozione.

COMUNICATO STAMPA