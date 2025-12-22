Aquino – Investe una persona disabile e fugge: denunciato

Nel tardo pomeriggio del 16 dicembre 2025, intorno alle 18, ad Aquino, una persona con disabilità classe 1982, che procedeva a bordo della propria carrozzina, è stata urtata da un’autovettura durante un sorpasso, cadendo a terra. Il conducente del veicolo, invece di fermarsi a prestare soccorso, si è dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti rapidamente i Carabinieri della Stazione di Aquino e il personale sanitario del 118, che ha disposto il trasporto del ferito all’Ospedale “Santa Scolastica” di Cassino per le cure del caso. Sono immediatamente scattate le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e individuare il responsabile. Grazie alle testimonianze raccolte e all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, i militari sono riusciti a risalire al presunto autore dell’investimento. Nella giornata del 17 dicembre 2025, i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cassino un uomo classe 1952, residente ad Aquino e già noto alle forze dell’ordine, per i reati di fuga e omissione di soccorso a seguito di sinistro stradale con feriti. L’uomo è stato rintracciato presso la propria abitazione; sull’auto, una Fiat Multipla, sono stati riscontrati danni compatibili con l’urto. La persona investita ha riportato lesioni lievi, giudicate guaribili in 7 giorni.

