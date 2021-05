Aquino, il Senatore Riccardo Nencini presenta “Solo” il suo ultimo lavoro letterario

Martedì 11 maggio alle ore 17.30, ad Aquino, nella Sala Consiliare, in un incontro a più voci aperto al dibattito con il pubblico che, nel rispetto delle normative anti-Covid19, sarà finalmente in presenza, il Sen. Riccardo Nencini, Presidente della Commissione Cultura del Senato della Repubblica, in anteprima assoluta, presenta il suo ultimo impegno letterario.

L’opera, edita da Mondadori ed uscita in tutte le librerie solo pochi giorni fa, si intitola “Solo” ed è il romanzo storico che il Senatore Nencini, Presidente dei Socialisti, ha dedicato a Giacomo Matteotti. Come noto, la Città di Aquino si fregia, ormai da anni, del prestigioso ed ambito marchio “Città che legge”, attribuito alla Patria di San Tommaso dal Ministero della Cultura ed ha inserito questo evento nella rassegna nazionale denominata “il Maggio dei Libri” che, grazie alle attività dell’Assessorato alla Cultura, della Biblioteca e del Museo della Città, propone giornate di elevato ed apprezzato interesse.

Il romanzo “Solo”, parafrasando quanto affermato dallo stesso Autore, non è una biografia di Giacomo Matteotti, tantomeno un’agiografia, bensì una narrazione storica di una stagione estremamente drammatica che ha visto ergersi, spesso da solo, uno dei più grandi socialisti, che ha fatto dell’antifascismo l’essenza del suo esistere, contro il duce Benito Mussolini e la sua azione politica.

E’, inoltre, una minuziosa ed attenta analisi di documenti di archivio, di precise e nuove fonti, che attestano che fosse veramente il mandante del rapimento di Matteotti, il più grande riformista rivoluzionario che ha dedicato la sua vita ad educare giovani e vecchi amministratori.

Interverranno al dibattito il Sindaco di Aquino Libero Mazzaroppi e il suo Vice l’avv. Carlo Risi che detiene la delega alle attività culturali.

Va evidenziato, altresì, che quello di martedì sarà un pomeriggio estremamente importante e significativo perché, nel corso dell’incontro, saranno presentati al pubblico gli antichi volumi della Summa Theologica di San Tommaso d’Aquino interessati, di recente, da interventi di restauro, realizzati dalla dott.ssa Dominijanni, grazie ad un determinante finanziamento ottenuto dall’amministrazione Mazzaroppi dal Cepell – Mic (Ministero della Cultura) per un progetto tutto aquinate denominato “Paesaggi, palinsesti, storie, arti e persone in spazi ad alta voce.

Il Sindaco di Aquino Libero Mazzaroppi ha dichiarato: sono sinceramente felice di poter ospitare il Sen. Riccardo Nencini, un amico caro amico che riabbraccio dopo lungo tempo.

La condivisione di strategie per la crescita culturale con lui che presiede la Commissione di settore nell’Istituzione Repubblicana più nobile come il Senato è motivo di orgoglio e soddisfazione.

Continua l’impegno di questa amministrazione per elevare lo spirito di conoscenza anche in momenti straordinariamente difficili e complessi per ognuno di noi.

Il Vicesindaco Carlo Risi, delegato alla cultura, ha affermato: Aquino è ormai da tempo, un luogo di produzione culturale ma anche un presidio di socialità. Giornate come quella che ci aggiungiamo a vivere testimoniano che la cultura è un tema centrale nelle strategie di crescita e il Sen. Nencini, con l’opportunità che ci offre con la presentazione del suo romanzo ad Aquino, ne è interprete appassionato e consapevole anche a livello istituzionale.

I cittadini, quindi, martedì sono invitati, in sicurezza, a partecipare ad un grande evento..

Comunicato stampa