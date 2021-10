Aquino, il Magico Villaggio di Babbo Natale dal 6 novembre al 26 dicembre

Il conto alla rovescia è ormai iniziato, il 6 novembre è quasi arrivato, dopo lo stop del 2020, in piena sicurezza, siamo pronti per un nuovo inizio.

Ancora pochi giorni e si aprirà di nuovo il sipario sul Magico Villaggio di Babbo Natale. Teatro del quale, come accade ormai da otto anni, sarà il suggestivo borgo medievale di Aquino che ospiterà il grande evento dal 6 novembre (cerimonia di apertura prevista per le 18.00) fino al 26 dicembre. Un’iniziativa promossa dalla Pro Loco di Aquino in collaborazione con la Rossi Stage e Metalux srl, aziende leader nel settore eventi, con la partecipazione straordinaria di “AEDO STUDIO”, associazione leader nel settore: cinema, teatro, arti visive, musica e danza. Una manifestazione straordinaria dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie, ricca di sorprese e di importanti attrazioni, che ha fatto registrare nella cittadina di San Tommaso un numero di presenze inimmaginabile all’alba del progetto: circa 110 mila persone negli ultimi 8 anni. Sulla scorta del grande successo delle passate edizioni, Aquino si prepara per un altro evento, totalmente rinnovato, con nuove scenografie, con un nuovo cast artistico e con tanti inediti spettacoli a tema fiabesco. Ogni settimana tanti nuovi personaggi delle favole passeranno a salutare Babbo Natale, i suoi elfi e tutti i visitatori.

Il punto di forza del nuovo progetto artistico, sarà proprio lo spettacolo: sei diversi eventi giornalieri, che si ripeteranno dalle 10 del mattino fino alle 19.30 di sera. Tre diversi spettacoli (musical) sul palco centrale ispirati alle più belle favole del momento, mascotte e spettacoli di strada che accompagneranno i visitatori lungo le vie del Borgo Medievale. Il centro storico di Aquino e le rinnovate ambientazioni a tema natalizio: l’ufficio postale, la fabbrica dei giocattoli, il polo nord, gli aiutanti elfi e le renne, e per finire, la casa, e Babbo Natale, racconteranno il Natale.

Sarà uno spettacolo imperdibile fatto di luci, costumi, suoni e fantastiche coreografie che trasformeranno il borgo di Aquino in una sorta di set cinematografico animato dai personaggi più famosi della Walt Disney tanto cari ai bimbi, da Cenerentola a Capitan Uncino, dalla Bella e la Bestia alla Principessa Frozen e tanti altri.

328 8092204 anche una pagina facebook dove restare sempre informati Sull’evento, come detto, c’è di nuovo la firma della Pro Loco aquinate rappresentata dal Presidente Pompeo Pellegrini: “Siamo partiti otto anni fa con le luminarie preparate con materiale di plastica da riciclo e anche quest’anno collaboreremo a un evento unico, che intende riscoprire la bellezza del nostro meraviglioso borgo medievale, già teatro di altre nostre iniziative e cuore pulsante della nostra bella città che ha riscoperto finalmente quel senso di appartenenza rimasto sopito a lungo. Quest’anno, prosegue Pellegrini, l’evento sarà scandito da alcune significative novità che impreziosiranno l’ormai imminente edizione 2021. L’iniziativa che promuoviamo ogni anno ha fatto il tanto atteso salto di qualità e ha ormai varcato i confini cittadini, siamo stati capaci di esportare un’immagine positiva della nostra città e questo ci riempie di orgoglio, segno evidente che si è lavorato nella direzione giusta. Ringrazio l’amministrazione comunale e tutti coloro che ci stanno sostenendo in questi mesi di duro impegno che – spero – sarà ripagato da un grande successo di pubblico”. Tutte le informazioni sul programma, gli orari sono disponibili sul sito ufficiale: www.ilmagicovillaggiodibabbonatale.it adisposizione dei visitatori anche un numero +39anche una pagina facebook dove restare sempre informati facebook.com/babbonataleaquino/

COMUNICATO STAMPA PRO LOCO AQUINO