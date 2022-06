Aquino: Il Comune ottiene circo 80.000 € per la trasformazione digitale

Il Sindaco Mazzaroppi e l’Ass. M. Rita Scappaticci all’unisono: un successo importante e straordinario.

Il Comune di Aquino, nei giorni scorsi, è stato chiamato a candidarsi, in un Avviso Pubblico relativo al Pnrr, per accedere alla possibilità di realizzare degli interventi di miglioramento dei siti web delle Pubbliche Amministrazioni e/o di eventuali servizi digitali utili per il cittadino, secondo sistemi e modelli progettuali comuni.

Gli obiettivi principali da perseguire nell’alveo procedimentale sono l’ottimizzazione ed il miglioramento dei siti comunali e dei servizi digitali accessibili per i cittadini.

In buona sostanza è necessario intervenire per mettere a disposizione dell’utenza, interfacce coerenti che hanno lo scopo e la funzione di assicurare maggiore e più semplice accessibilità in linea con procedure erogate, a livello comunale, quanto più uniformi, coerenti e trasparenti possibili.

L’Assessore con delega alla Digitalizzazione Maria Rita Scappaticci ha dichiarato: con questo finanziamento avremo modo di sostenere con più efficacia i nostri cittadini che avranno a disposizione applicativi più accessibili, coerenti e trasparenti. Lo considero un notevole successo per noi e per la nostra Città.

Il Sindaco Libero Mazzaroppi ha espresso grandissima soddisfazione evidenziando che da lungo tempo la capacità attrattiva della progettualità dell’amministrazione si afferma ed ottiene successi strategicamente importanti per la crescita economica e sociale.

COMUNICATO STAMPA