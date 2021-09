Aquino, grandissimo successo dell’evento Borgo diVino

La sinergia tra l’Amministrazione Mazzaroppi e la ProLoco fa vincere e richiama nella Città di San Tommaso d’Aquino migliaia di visitatori.L’atmosfera evocata nel magnifico Borgo Medievale di Aquino, in occasione della manifestazione magistralmente organizzata dalla locale ProLoco e dall’amministrazione comunale, ha suscitato emozioni, entusiasmo, fascino ed unanime apprezzamento.Migliaia di visitatori, nel rispetto di un perfetto piano di sicurezza e nella rigorosa osservanza dei protocolli antiCovid, hanno invaso e percorso le suggestive Piazzette che si snodano nel Borgo della Città di San Tommaso d’Aquino, proprio davanti alla Casa che gli ha dato i natali, finalmente fruibile ed a disposizione del pubblico, grazie all’intuito del Sindaco Mazzaroppi, sfociato in un “accordo di programma” per la gestione, tra la sua amministrazione, la ProLoco stessa ed il Polo Museale del Ministero della Cultura.Numerosi gli stand enogatronomici dei produttori e delle attività che hanno aderito all’evento, che hanno presentato ottimi vini, squisite e ricercate tipicità della tradizione culinaria locale e che hanno deliziato il gusto dei numerosissimi visitatori presenti.Infatti, nei vari allestimenti, sono stati proposti generi, sapori e prodotti diversi, ma tutti di elevatissima e grandissima qualità, incastonati in un luogo dotato di spazi e scorci di grande fascino e suggestione che già di per se è una meraviglia; nella serata che, tutti i presenti, hanno definito tra le più belle dell’anno trascorso, caratterizzata da partecipazione, sorrisi, musica e profumi generosi, frutto dell’ospitalità e dell’apprezzata enogastronomia aquinate che, insieme, hanno regalato uno “spettacolo davvero unico”.Numerose le dichiarazioni di entusiasmo che abbiamo raccolto anche tra la gente.Il Sindaco di Aquino Libero Mazzaroppi ha detto: nna serata da incorniciare. Sono, sinceramente, rimasto colpito da diversi fattori concomitanti che provo a sintetizzare: prima di tutto, la riconferma della perfetta organizzazione della Proloco del Presidente Pompeo Pellegrini e dell’intenso ed incessante lavorio di quanti, con fatica, anche in momenti particolari, in silenzio, senza clamore regalano queste coinvolgenti magie alla Città di Aquino.In secondo luogo – continua Mazzaroppi – dal folto pubblico di intenditori ed appassionati che in maniera massiccia ha risposto alla proposta, ideata un paio di anni fa da Ennio Palma e da altri come Michele, Tommaso, Maurizio, Adriano in collaborazione con il nostro Comune.E poi, la perfetta gestione delle attività inerenti la sicurezza che hanno incassato l’apprezzamento anche del neo Comandante della Compagnia dei Carabinieri il Cap. Bartolo Taglietti che, accompagnato dagli amministratori Risi, Capraro e Del Duca, in apertura ha visitato i luoghi della manifestazione.Sono orgoglioso di tutto questo – conclude il Sindaco Libero Mazzaroppi – e con forza ringrazio Pompeo Pellegrini e tutte le donne e gli uomini della ProLoco di Aquino, la mia Giunta, il mio delegato agli eventi il Pres. Maurizio Gabriele, la Polizia Locale, il Gruppo Comunale di Protezione Civile, i giovani impegnati nel Servizio Civile Universale, la Croce Rossa per la preziosa ed indispensabile collaborazione e, per chiudere Exodus e Mens Sana presenti per illustrare la loro “campagna contro le dipendenze”.Infine, un plauso ai produttori e alle attività che hanno creduto nella Città di Aquino e nelle nostre potenzialità ed hanno risposto presente ed un immenso grazie alle migliaia di visitatori che sia da qui che da fuori territorio sono stati con noi per respirare amicizia, fascino, per condividere sorrisi, bellezza e sapori gustosi. E’ stato bello sentirsi dire grazie dalla gente.Maurizio Gabriele ha dichiarato: questa è la strada giusta da percorrere per ripartire; Aquino è bella da vivere in tutto le sue dimensioni e la sua ospitalità. Gli fa eco il Presidente Pellegrini: ringrazio tutti, è stat una serata magnifica ed indimenticabile che, con l’amministrazione Mazzaroppi, ci spinge e ci esorta a fare sempre meglio e di più.E ora al lavoro per le Luminarie e per il Villaggio di Babbo Natale.

comunicato stampa