Aquino – Gianluca Quadrini partecipa all’inaugurazione della sezione dei carabinieri

In occasione della cerimonia in onore di San Tommaso d’Aquino, il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone ha preso parte ad un pomeriggio istituzionale, ricco di cultura e tradizione. Nella giornata di ieri, infatti, nel comune di Aquino, dopo i solenni festeggiamenti in onore del Santo, con l’esibizione della Fanfara del IV Reggimento dei Carabinieri a cavallo, il Presidente Quadrini ha assistito al taglio del nastro della sede dell’Associazione Nazionale dei Carabinieri. “ Un momento istituzionale e di grande orgoglio per il nostro territorio.” Ha commentato – “Era doveroso essere presente per sottolineare l’importanza e il valore delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza e la legalità nel nostro paese, in segno di riconoscimento e di gratitudine verso i carabinieri per il loro impegno e sacrificio quotidiano. La sezione dei carabinieri rappresenta un pilastro fondamentale. Siamo orgogliosi di avere professionisti così preparati e determinati al servizio delle nostre comunità. Voglio ringraziare, inoltre l’amministrazione di Aquino e il suo sindaco, Fausto Tomassi, per il lavoro che sta svolgendo nel suo comune.”

