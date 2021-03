Aquino, furbetti del buono spesa: 8 persone denunciate

Nel corso dei controlli effettuati al fine di scoprire i cosiddetti furbetti del buono spesa (aiuto economico messo in campo per sostenere le famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza Covid-19), i militari della Stazione di Aquino hanno denunciato in stato di libertà per truffa e falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico 8 persone del luogo (3 donne e 5 uomini). Gli stessi, già beneficiari del reddito di cittadinanza, fornivano false informazioni relative alle proprie condizioni economiche al fine di percepire indebitamente le erogazioni dello Stato.

