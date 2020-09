Aquino (FR) – Veicoli elettrici: l’amministrazione Mazzaroppi approva la convenzione con il GalVerla per l’installazione delle colonnine di ricarica elettrica

La Giunta Comunale di Aquino, presieduta dal Sindaco Libero Mazzaroppi, con del. nr. 91 del 18.09.2020, ha approvato l’adesione al protocollo di intesa tra il GalVerla e la società Be Charge per la per la realizzazione di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici nel territorio comunale.

Il progetto prevede la fornitura, l’installazione e la gestione colonnine per la ricarica delle vetture elettriche e delle e-bike, per un intervento che non prevede alcuna spesa per il Comune, in quanto interamente a carico della società.

Tre, per il momento, le colonnine di ricarica per le auto elettriche, con due punti di ricarica per ciascuna colonnina: fatto salvo l’esito del sopralluogo a carico della ditta, saranno installate nell’area terminale di Via Roma per un totale di 6 stalli di sosta equivalenti ad altrettanti punti di ricarica.

Tutte le infrastrutture di ricarica saranno alimentate esclusivamente con energia elettrica certificata e saranno aperte 24 ore su 24 sette giorni su sette.

La convenzione prevede l’inizio dell’attività a breve, previa realizzazione e attivazione da parte dell’ente distributore dell’ energia elettrica di quanto di competenza.

Un risultato importante raggiunto anche grazie all’impegno del Presidente Loreto Policella – commenta il Sindaco Libero Mazzaroppi (da poco eletto anche nel Consiglio di Amministrazione del GalVerla con sede d Alvito) – che condivido con il delegato all’Ambiente e con quello ai trasporti del Comune di Aquino – atteso dai concittadini e che crea le condizioni per una mobilità alternativa a quella a fonti fossili. Con questa infrastruttura anche la Città di Aquino, finalmente, è pronta ad accogliere la mobilità elettrica perseguendo un obiettivo che, d’intesa con il Gal di cui siamo parte integrante, nel rispetto dell’impegno di ridurre le emissioni di CO2 è fondamentale per contrastare il cambiamento climatico, che resta un avversario da combattere con tutti i mezzi possibili ed è fondamentale che anche le comunità locali svolgano un ruolo attivo in questo senso”.

“La mobilità green è sostenuta da una domanda crescente – sottolinea Maurizio Gabriele, responsabile politiche ambientali – in linea con l’evoluzione dell’industria automobilistica e con le aspettative in materia di ambiente da parte degli enti e delle comunità locali”.

“Stiamo investendo nella rete delle colonnine di ricarica per auto e biciclette elettriche in modo rilevante – aggiunge Alessia Del Duca – con l’intento di portare valore e sviluppo sostenibile a beneficio del territorio”.

Con l’autorizzazione al Sindaco, da parte della Giunta, a sottoscrivere l’atto di convenzione prende così forma ad Aquino il progetto di mobilità elettrica messo a punto dal Comune in collaborazione con il GalVerla nell’ambito del Patto dei Sindaci.