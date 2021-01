Aquino (FR) – Ubriaco alla guida, rimane coinvolto in un incidente stradale: denunciato

Nella mattinata odierna, i Carabinieri della Stazione di Aquino hanno deferito in stato di libertà per “guida in stato di ebbrezza” un 70enne di Colfelice, incensurato. L’uomo, alla guida della propria autovettura, coinvolto in un sinistro stradale senza feriti lungo la SR 6 Casilina nel comune di Castrocielo, risultava positivo al test dell’etilometro, con un tasso alcolemico pari a cinque volte il limite consentito dalla norma. Il documento di guida veniva ritirato ed il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO