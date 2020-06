Aquino (FR) – Sindaco Mazzaroppi:” Con orgognio e convizione, ho votato contro i rifiuti da Roma e il rinnovo del CDA della SAF”

Con orgoglio e convinzione HO VOTATO CONTRO I RIFIUTI DA ROMA E IL RINNOVO DEL CDA DELLA SAF. HO DETTO: Ci vorrebbe coraggio, fantasia, cambiamento. Invece non si vuole scontentare nessuno, si va avanti a mezze misure, si conserva il vecchio, a volte ridipinto da nuovo, si danno mance, sussidi, soluzioni temporanee. Come se il tempo fosse una medicina politica. Non cresciamo perché siamo zavorrati dalla paura di cambiare le cose. Ma non solo in politica purtroppo. La Saf ha, da sempre, lo stesso modus operandi. Va avanti cercando di restare in vita senza evolversi finché la politica, quella seria, non la toglierà dalle mani del potente di turno. Voto no perché non voglio che i rifiuti di Roma vengano assorbiti dai nostri figli e dai nostri nipoti e perché non si premiano le comunità, come Aquino, che hanno fatto della differenziata una pratica virtuosa (primi nel Lazio).

comunicato stampa – foto archivio