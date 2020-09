Aquino (FR) – Mazzaroppi: “Efficienza e responsabilità vincono sempre”

Il Sindaco di Aquino Libero Mazzaroppi annuncia che, con un mese di anticipo, è stata riconsegnata la Scuola d’Infanzia Mazzaroppi e, quindi, da lunedì riprenderanno le lezioni anche in quel plesso.

Regolarità, dunque, nella fruizione dei servizi scolastici anche alla Materna Mazzaroppi che era l’unico plesso che non aveva riaperto le porte all’inizio dell’anno scolastico causa alcuni lavori ancora in esecuzione.

Ha anticipato la notizia, dapprima per le via brevi alla dirigente scolastica Marianna Ladisi, il Sindaco della Città di San Tommaso e con un post sul suo profilo Fb nel quale ha puntualizzato che la sua amministrazione ha reso un servizio importante al futuro dei ragazzi di Aquino e soprattutto alla sicurezza.

Proprio nella giornata di venerdì, il primo cittadino, accompagnato dalla responsabile dell’Ufficio Tecnico Ing. Daniela Ciolfi e dall’Ass. ai Lavori Pubblici Andrea Capraro, ha effettuato un sopralluogo presso il plesso scolastico ubicato nei pressi delle CASE Valle per verificare lo stato di avanzamento dei lavori che, oltre allo stabile stesso, hanno interessato anche l’altra Scuola di Infanzia di Via Aldo Moro aperta già da lunedì.

Un vero primato perche gli interventi di manutenzione straordinaria per i quali l’amministrazione Mazzaroppi, tramite due finanziamenti, ha messo a disposizione ben 100.000,oo euro, dovevano concludersi come da contratto il 18.ottobre.2020.

I lavori hanno previsto la riqualificazione, dal punto di vista della normativa antincendio vigente, dei solai piani esistenti nella parte vecchia della struttura, che risale agli anni 80.

Inoltre, si è provveduto alla sostituzione dei corpi illuminanti secondo la normativa antincendio nazionale vigente, installando luci led di ultima generazione per ridurre i consumi di energia elettrica. Terminati i lavori di montaggio dei controsoffitti ed installazione delle plafoniere, il Comune e la Scuola hanno provveduto ad una prima pulizia e sanificazione dei locali attraverso ditta specializzata.

Infine si è proceduto con la riorganizzazione gli spazi comuni e delle aule, così come avvenuto negli altri edifici scolastici, in sinergia con la Direzione Didattica secondo le disposizioni ministeriali in materia di contenimento del contagio da Covid-19 al fine di garantire la massima sicurezza per i ragazzi frequentanti.

Il Sindaco Libero Mazzaroppi nell’esprimere la soddisfazione per l’accelerazione ha voluto riconoscere merito alla ditta Somacal che ha dimostrato grande senso di responsabilità e disponibilità lavorando anche nei giorni festivi. Non ho parole per esprimere sentimenti di gratitudine a tutti per quanto è stato portato avanti ed azionato per raggiungere questo difficile traguardo. Un bell’esempio di sinergia tra Istituzioni e mondo dell’impreso. Un abbraccio alle bambine e alle bambine che iniziano e riprendono il loro cammino di crescita e ai loro genitori. Andiamo avanti insieme con la nostra buona scuola.

