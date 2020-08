Aquino (FR) – Lite tra vicini finisce con una coltellata: denunciato 55enne del posto

Nella giornata di ieri, in Aquino, i militari della locale Stazione Carabinieri deferivano in stato di libertà un 55enne del posto, per “lesioni personali aggravate” e “esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone”, posto in essere nei confronti del 70enne vicino di casa.A seguito di richiesta di intervento effettuata al 112 da parte della vittima, gli operanti intervenivano in un’abitazione del centro cittadino ove poco prima, al culmine di una lite scaturita per futili motivi, legati a diverbi per alcuni lavori di manutenzione eseguiti dal malcapitato, il prevenuto lo colpiva con un coltello da cucina, procurandogli un taglio sul palmo della mano sinistra, giudicato guaribile in 10 giorni.I militari operanti procedevano inoltre al sequestro del coltello.

COMUNICATO STAMPA – foto archivio

Correlati