Aquino (FR) – Importante finanziamento della Regione Lazio per la manutenzione del verde pubblico

Arriva un’altra importante notizia per il Comune di Aquino, da tempo impegnato in iniziative che hanno a cuore la valorizzazione e la promozione delle aree verdi condivise. Il progetto, elaborato dall’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Libero Mazzaroppi, è stato ritenuto valido dalla Regione Lazio per il contributo previsto dal bando regionale riguardante gli incentivi a sostegno dei cittadini e delle associazioni che si occupano della manutenzione del verde pubblico urbano. La regione ha ritenuto ammissibile per le spese di parte corrente il contributo di euro 7.407,00 e per le spese in conto capitale il contributo di euro 4.050,00.

La Regione Lazio ha concesso contributi ai comuni che, nel rispetto delle disposizioni statali vigenti, hanno stipulato apposite convenzioni con comitati di quartiere o associazioni senza fini di lucro, costituite da cittadini che intendono dedicarsi alla manutenzione dell’ambiente in cui vivono o lavorano. Un processo che consente di difendere il bene comune e, al tempo stesso, di supportare le associazioni di volontariato, favorendo momenti di aggregazione sociale all’interno degli spazi curati dalla cittadinanza stessa.

La manutenzione avverrà più precisamente nel Parco Storico del Vallone, nell’Area Parco Monumentale Madonna della Libera – inserita e riconosciuta come Patrimonio nella “Rete regionale delle dimore, ville, complessi architettonici e del paesaggio, parchi, giardini di valore storico ed artistico” della Regione Lazio – e sulla Via Latina. I lavori, per i prossimi sette mesi, saranno affidati in convenzione alla Proloco di Aquino. Una prima fase preliminare di un mese, invece, sarà necessaria per organizzare il lavoro e per le attività di formazione sulla sicurezza. Le squadre che svolgeranno a giorni alterni gli interventi ordinari e straordinari saranno due, ognuna composta mediamente da quattro persone e da un coordinatore.

Obiettivo del progetto è mettere in risalto il patrimonio verde comunale e migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini. Poter contare sul senso civico di tanti volontari che si adoperano per la cura e il decoro degli spazi comuni rappresenta un’importante risorsa per il Comune di Aquino e, siamo sicuri, otterrà ottimi risultati.

COMUNICATO STAMPA