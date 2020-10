Aquino (FR) – Importante contributo per le politiche urbanistiche e la redazione ultima dello Strumento Urbanistico Generale

“Il piano urbanistico comunale generale è in uno stato molto avanzato” ha dichiarato soddisfatto il Sindaco Libero Mazzaroppi. “Siamo all’ultima fase per l’acquisizione della VAS (valutazione ambientale strategica), dopodiché si passerà alle deliberazioni interne al Consiglio Comunale che daranno il via libera al piano generale. La bella notizia, arrivata in questi giorni dalla Regione Lazio, è che il Comune di Aquino, che aveva prodotto un’istanza di finanziamento per la progettazione, ha ottenuto un fondo di ben 50.000 €. Si trattava di un bando retrodatato, fatto che consentirà di realizzare un notevole risparmio sul bilancio comunale, in quanto questa somma era stata già impegnata per portare al termine la progettazione. Nei prossimi giorni si procederà con gli incarichi relativi al geologo e all’agronomo per completare i due piani indispensabili per la VAS. Siamo orgogliosi di aver azionato un dispositivo efficace che, siamo certi, darà sviluppo al nostro territorio. Di questo sono grato alla direzione generale per le politiche abitative per la pianificazione territoriale che ha accolto la nostra istanza, segno di una sinergia che da buoni frutti sul territorio. Continuiamo a guardare avanti con grande fiducia, anche in un periodo particolare come questo.”

