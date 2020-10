Aquino (FR) – Il Consiglio approva il Regolamento per l’allestimento dei Dehors

A conclusione di un percorso di un percorso durato almeno un mese, su proposta del Presidente del Consiglio Maurizio Gabriele, delegato al settore Attività Produttive, è stato approvato l’ atto regolamentare che norma a livello comunale le modalità di installazione dei “Dehors”.

Il disposto che, fatta eccezione per un’astensione, è stato condiviso da maggioranza ed opposizione disciplina l’allestimento di spazi annessi a locali di pubblico esercizio e strutture all’aperto sia su aree pubbliche che private.

Da tempo, era necessario adottare un provvedimento amministrativo di questa natura – dichiara con soddisfazione Maurizio Gabriele – che desse certezza di azione agli utenti e soprattutto agevolasse il lavoro dei nostri uffici sia Tecnico che di Polizia Locale.

Il Presidente ha ringraziato l’Ing. Daniela Ciolfi e il Vicesindaco Carlo Risi che hanno predisposto un deliberato atteso da lunghissimo tempo dagli esercenti e dagli addetti ai lavori che, ovviamente, a questo punto sono invitati a regolarizzare la propria posizione.

Viene colmata una lacuna amministrativa che, ora più che mai specie in un periodo in cui, a causa del Covid, la somministrazione necessita di molti più spazi, anche all’aperto, è di una necessità assoluta per ottemperare ai disposti del Governo sulla sicurezza e sul distanziamento sociale.

Il Regolamento esplicita, con chiarezza e nel dettaglio, i criteri di progettazione ed installazione e, soprattutto, di inserimento nel contesto storico, viabile ed ambientale della Città dei cosiddetti Dehors.

Il Sindaco Libero Mazzaroppi, in una dichiarazione, ha evidenziato il significativo passo in avanti fatto dalla sua amministrazione che adotta, in un momento in cui le norme igieniche -sanitarie e la sicurezza devono essere una priorità assoluta, un provvedimento necessario agli operatori economici e ai cittadini.

Ha voluto, inoltre, ringraziare oltre agli amministratori e agli uffici che si sono attivati anche i Consiglieri di A.F.N. “per aver compreso l’importanza di un atto fondamentale che è aperto ai contributi e può essere innovato e mutato per adeguarlo alle dinamiche evolutive del momento.

Va puntualizzato che oltre al parere di regolarità tecnica il disposto del Consiglio ha trovato positivo accoglimento e apprezzamento anche dal Resp. Attività Produttive Vittorio Fusco e dal Presidente della Rete Imprese “Yes Aquino” Tonino Magnapera.

COMUNICATO STAMPA