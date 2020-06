Aquino (FR) – Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: arrestati due fratelli

Nell’ambito di programmati servizi antidroga, nella decorsa serata, in Aquino, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cassino traevano in arresto nella flagranza del reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”, due fratelli della provincia di Napoli un 43 enne, già censito per contrabbando di tabacchi e associazione per delinquere un 33 enne, censito per reati in materia di stupefacenti.Durante l’espletamento di una pattuglia, in abiti civili, i militari della Sezione Operativa del citato NORM stazionavano nei pressi del casello autostradale di Cassino, quando alle ore 20.00 circa notavano uscire da quel tratto autostradale una utilitaria ed insospettitisi decidevano di seguirla. Giunti nel comune di Aquino, gli operanti procedevano al controllo dei predetti, i quali non erano in grado di fornire una plausibile giustificazione circa la loro presenza in loco. Sottoposti subito a perquisizione personale e veicolare, emergeva che sotto il sedile posteriore dall’auto era celato un involucro di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”, per un peso di circa 500 grammi, sottoposta a sequestro.Stante la flagranza del reato in materia di stupefacenti, i due, al termine delle formalità venivano tratti in arresto e condotti presso la Casa circondariale di Cassino.

COMUNICATO STAMPA

