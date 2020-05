Aquino (FR) – Da domani riapre il cimitero comunale

Da domani, martedì 5 maggio 2020, riapre il cimitero del Comune di Aquino, salvo nuove disposizioni regionali o nazionali. Il cimitero sarà aperto tutti i giorni, incluso i festivi, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00.Per l’accesso al cimitero comunale sarà obbligatorio indossare la mascherina protettiva. Esenti da tale obbligo saranno i bambini con età inferiore ai 6 anni e persone con forme di disabilità non compatibili con l’utilizzo della mascherina. Sarà obbligatorio osservare la distanza minima di 1 metro da altre persone e sarà vietata ogni forma di assembramento. Consigliamo l’uso dei guanti. L’ente si riserva la facoltà di contingentare gli ingressi qualora l’afflusso contemporaneo di persone non permetta il distanziamento sociale previsto di un metro.Per quanto riguarda le operazioni di tumulazione e/o estumulazione saranno effettuate esclusivamente dalla ditta concessionaria del servizio. Potranno assistere solo i congiunti del defunto fino a un massimo di 15 persone, gli operatori della ditta di onoranze funebre e un Ministro del Culto. Per quanto riguarda, invece, le attività correlate alla gestione della Chiesa posta all’interno del cimitero, potrà intervenire un solo Ministro di Culto per volta. Le cerimonie funebri saranno possibili, possibilmente all’aperto, con esclusiva partecipazione dei congiunti fino a un massimo di 15 persone.

comunicato stampa