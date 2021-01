Aquino (FR) – Consente ad un giovane di allenarsi in palestra: multati entrambi per violazioni misure anticovid

In Aquino i militari della locale Stazione hanno sanzionato un 22enne ed un 27enne poiché, il primo in qualità di proprietario di una palestra del luogo, consentiva al 27enne di accedervi ed allenarsi, nonostante le prescrizioni Covid-19 non lo consentissero.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

