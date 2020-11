Aquino (FR) – Area verde del Parco Monumentale del Vallone, contributo dalla Regione Lazio

Il contributo concesso dalla Regione Lazio all’amministrazione guidata dal Sindaco Libero Mazzaroppi, così come riportato nel Burl del 26.nov.2020, ammonta a circa 12.500 euro.In ottemperanza al Bando regionale, questa cifra, suddivisa in possibilità di spesa in parte capitale ed in parte corrente, prevede l’assegnazione di risorse utili a sostenere quelle associazione o quei cittadini che, previo accordo di collaborazione in convenzione sottoscritto con l’amministrazione, intendono dedicarsi, senza scopo di lucro, alla manutenzione delle aree verdi del territorio comunale.Il Sindaco Libero Mazzaroppi, memore della positiva esperienza intrapresa lo scorso anno e che ha dato buoni frutti, ha riproposto convintamente l’idea progettuale che ha trovato il positivo accoglimento della Giunta Zingaretti.Il tema ambientale, quello della manutenzione e dei Parchi Urbani, quindi, rimangono una priorità centrale nell’agenda amministrativa della Città di San Tommaso d’Aquino, volta a salvaguardare gli spazi verdi comunali.Molti soddisfatti il Pres. Maurizio Gabriele e l’Ass. Federica Sabatini che si occupano di Ambiente e Aree Verdi che hanno dichiarato:non possiamo che essere felici poiché il progetto elaborato in stretta sinergia dal Comune e dalla ProLoco di Aquino, soggetto al quale l’Ente ne ha affidato la realizzazione, finanziato con un contributo di quasi 12.500 euro, prevede una serie di interventi programmati che daranno maggior lustro al nostro suggestivo Parco Monumentale del Vallone che, va sottolineato, già da tempo è luogo di importanti iniziative volte a tenerlo nel maggior ordine possibile e nella possibilità di fruirne nella maniera migliore.Sono previsti interventi – continua la nota dei due amministratori – sia sulla parte alberata pianeggiante che sulla scarpata e sull’argine del Rio Le Forme che necessitano di ulteriori lavori di pulizia e rimozione della vegetazione infestante oltre che di bonifica e decespugliamento.Verranno ricostruiti e integrati alcuni margini di camminamento unitamente all’installazione di panchine e all’allestimento di altri giochi per bambini.L’idea è di dedicare un’area anche agli amici cani.Il Sindaco Libero Mazzaroppi, che ha voluto ringraziare il Presidente Nicola Zingaretti si è complimentato per la qualità progettuale che rende, per l’ennesima volta, la sua Amministrazione e Aquino una città capace di vincere con le buone idee. Mi complimento con la Proloco e con il senso civico dei volontari che ne fanno parte, che si dedicano e si adoperano con costanza, da anni, per la cura e il decoro degli spazi comuni della città.La loro attività, unitamente a tutte le altre che portano avanti, è lodevole e un bell’esempio per i più giovani e per tutta la comunità. Queste risorse fungeranno da ulteriore sprone ed incentivo per aumentare l’impegno e la partecipazione di chi si spende e, spesso, spende anche del suo per raggiungere l’obiettivo di migliorare il territorio, e, nello specifico, il Vallone di Aquino, che è uno dei luoghi simbolo della nostra Città.

comunicato stampa