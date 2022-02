Aquino è il primo Comune del Lazio ad aderire alla 2° Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati

Ritorna la Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati, che si festeggia il 21 Marzo (quest’anno potrà essere celebrata anche il 19 e 20), dopo il successo e l’entusiasmo suscitato lo scorso anno e che ha visto coinvolti ben 111 Comuni in tutta Italia i quali hanno accolto “istituzionalmente” 9.438 bambini nelle rispettive comunità. Tale ricorrenza, che in questa edizione si rivolge ai nati nel 2021, è caratterizzata da: un cerimoniale con un linguaggio child friendly condiviso con tutti i Comuni; un simbolo identificativo quale “la chiave della Gentilezza della Comunità”; e la possibilità, per ogni ente, di costruire Buone Pratiche di Gentilezza (a Costo quasi 0) rivolte ai bambini e alle loro famiglie. A questo proposito il messaggio che si intende comunicare per spiegare la simbologia della chiave della Gentilezza è che “La Gentilezza è la chiave per vivere bene insieme, praticala con amore”, evidenziando il concetto che è buona pratica di gentilezza quella che viene praticata con Amore. La stessa frase è stata riportate nella matrice dell’Attestato di Benvenuto nella Comunità messo disposizione dei Comuni. La Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati è promossa nell’ambito del Progetto Nazionale Costruiamo Gentilezza (www.costruiamogentilezza.org), coordinato dall’Associazione Cor et Amor, i referenti Donata Dileo e Luca Nardi ne spiegano l’obiettivo: “In un momento complesso come quello che stiamo vivendo lo scopo è quello di alimentare il desiderio di rinascita, la forza della resilienza della comunità e i sentimenti di speranza di cui il nostro presente ha bisogno per ripartire”. La partecipazione è gratuita i Comuni interessati hanno tempo sino al 16 Marzo per aderire.

Aquino celebra i Nuovi Nati con la gentilezza

Aquino su iniziativa del sindaco Libero Mazzaroppi e proposta dell’Assessore all’Infanzia Rossella di Nardi, è stato il primo comune del Lazio ad avere aderito alla Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati. Il primo cittadino spiega la motivazione dell’adesione:” lo scorso anno la comunità ha accolto con molto piacere e con grande partecipazione l’iniziativa promossa. È stato raggiunto l’intento prefissato di coinvolgere l’intera cittadinanza nell’accoglienza, circostanza che ha consentito ai nuovi nati di occupare da subito il proprio ruolo nella comunità. Quest’anno le famiglie dei nati nel 2021 sono già in attesa della celebrazione dei propri figli e l’amministrazione intende non mancare l’appuntamento per consolidare una vera e propria tradizione dell’accoglienza”. Mentre l’assessore Rossella di Nardi, referente comunale dell’evento, presenta le iniziative e le buone pratiche di gentilezza che si intende attuare per questa occasione: ”le famiglie saranno raggiunte presso il proprio domicilio dai volontari del Servizio Civile, i quali consegneranno un cofanetto nascita ricco di sorprese: come lo scorso anno saranno donati un buono sconto da spendere presso attività commerciali della città per l’acquisto di beni per la cura del neonato e un libriccino con la prima favola da leggere insieme. Quest’anno abbiamo aggiunto anche un diario per annotare i primi ricordi di vita, oltre a fiori e tanti colori”. Gli Amministratori Comunali accoglieranno istituzionalmente i 32 nuovi nati nel 2021 ad Aquino e le loro famiglie nella giornata del 21 Marzo.

