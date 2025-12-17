Aquino: denunciate due persone per truffa

A conclusione di una mirata attività d’indagine, i militari della Stazione Carabinieri di Aquino (FR) hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino (FR) due soggetti, ritenuti responsabili del reato di truffa. Le indagini hanno preso avvio a seguito della denuncia–querela presentata lo scorso 2 ottobre da un cittadino residente nel comune di Castrocielo (FR), proprietario di una struttura ricettiva del luogo. Gli accertamenti condotti dai Carabinieri hanno permesso di appurare che i due indagati, mediante artifizi e raggiri, fingendo di voler effettuare alcune prenotazioni per soggiorni presso il citato B&B, riuscivano ad indurre la vittima ad eseguire un bonifico bancario dell’importo di euro 750,00 su un conto corrente successivamente risultato intestato a uno dei truffatori. L’attività investigativa ha consentito di ricostruire con precisione le modalità dell’azione fraudolenta e di identificare i presunti autori, nei confronti dei quali è stato inoltrato il relativo deferimento all’Autorità Giudiziaria competente. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari durante le quali, come anche nelle successive fasi procedimentali/processuali, Gli indagati potranno far valere le proprie difese ai sensi del c.p.p..

