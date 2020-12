Aquino coinvolge i giovani in un progetto divertente ed educativo: a dicembre tutti in sella

Dalla collaborazione dell’Assessorato allo Sport del Comune di Aquino con l’ASD Centro Ippico Ciociaro La staffa di Gino Iadecola nasce “Un pomeriggio in sella”, un’iniziativa divertente ed educativa per bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni, i quali potranno, per l’intero mese di dicembre, trascorrere pomeriggi all’aperto.

Tra le attività offerte, non soltanto equitazione, ma anche cura e governo del cavallo, sotto la guida diligente di personale esperto.

Il Sindaco Libero Mazzaroppi: da mesi ormai ci appelliamo al buonsenso dei giovani, invitandoli ad essere prudenti e ad evitare assembramenti pericolosi per se stessi e per i loro familiari. Adesso abbiamo pensato di fare di più: proporre alternative concrete e sicure. Vogliamo che i nostri ragazzi siano principalmente responsabili e vigili, ma, al tempo stesso, cerchiamo di non ignorare i loro bisogni, creando occasioni di socializzazione sicura e di coinvolgimento in attività di crescita, oltre che di divertimento. Tra le iniziative progettate, “Un pomeriggio in sella” è una valida intuizione del Centro Ippico La Staffa, a cui l’Assessore allo Sport ha ritenuto meritevole dare sostegno, per il bene e la salute dei nostri giovani.

L’Assessore allo Sport, Andrea Capraro: ringrazio Gino Iadecola, da sempre a disposizione della Città, che, in un momento di generali privazioni e limitazioni, ha avuto la sensibilità di fornire strutture, strumenti, tempo ed esperienza per regalare ai giovani di Aquino un’esperienza diversa.

In questo periodo più che mai è fondamentale incentivare attività all’aperto e farlo coinvolgendo i ragazzi in iniziative organizzate nel pieno rispetto delle prescrizioni anti covid. Le attività saranno totalmente gratuite, per non gravare sulle famiglie in un tempo così precario e per consentire a tutti di accedere a questo progetto.

Invito gli interessati a contattare l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Aquino al numero 0776728003 per ricevere tutte le informazioni utili e prenotare il loro pomeriggio speciale.

