“Aquino Città che Legge”: è in corso l’esecuzione del progetto

Tra le prime attività da realizzare in esecuzione del progetto “Aquino Città che Legge: paesaggi, palinsesti, storie, arti e persone in spazi ad alta voce”, finanziato con un contributo di 20.000 euro dal Centro per il Libro e la Lettura è stata scelta un’opera attesa da tempo: il restauro di sette volumi antichi custoditi presso il Comune di Aquino.

La soddisfazione dell’Assessore alla Cultura, Carlo Risi, che descrive l’intervento: “Si tratta dei volumi II e III di un’edizione del 1894, Roma, Tipografia Forzani, e i tomi 1-5, edizione 1698, Padova, Tipografia del Seminario, della Summa Theologica di San Tommaso d’Aquino: in fase di elaborazione della proposta progettuale da presentare al Cepell abbiamo pensato di introdurre anche il restauro delle opere menzionate, perché da tempo necessario ed auspicato dalla nostra Amministrazione. Abbiamo affidato alla Dott.ssa Serena Dominijanni, titolare della ditta Librarti, con sede in Roma, lo studio degli interventi necessari alla buona conservazione dei volumi e sottoposto, poi, come per legge, il progetto di restauro all’autorizzazione della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Lazio. Sebbene il blocco della carte si presenti in buono stato conservativo e necessiti soltanto di pulitura a secco, occorrerà intervenire sulle cuciture, che saranno rinforzate e, principalmente, sul rivestimento dei dorsi, ove verrà applicata nuova carta marmorizzata. La Dott.ssa Dominijanni ed un suo collaboratore, nei giorni scorsi, hanno prelevato dalla Biblioteca Comunale i volumi che, auspicabilmente, saranno restituiti alla Città, a restauro ultimato, per il 7 marzo, anniversario della morte di San Tommaso e giorno dedicato, ad Aquino, ai festeggiamenti in Suo onore.”

Aggiunge l’Assessore Rossella Di Nardi, che si occupa di ricerca di finanziamenti pubblici e attività di Museo e Biblioteca: “Oltre all’intervento, già in corso, di valorizzazione di Museo e Biblioteca con nuovi strumenti, arredi ed attrezzature per una migliore fruibilità, il restauro dei volumi della Summa Theologica è tra le prime attività realizzate in esecuzione del progetto “Aquino Città che Legge”; seguiranno altri interventi, tra i quali incontri con autori, l’attesa visita del Prof. Tomaso Montanari e laboratori di lettura per bambini, che speriamo di poter avviare a breve. Durante l’ultimo anno abbiamo dato prova di riuscire a proseguire la nostra attività culturale, reinventandola e sostituendo spazi virtuali ai consueti appuntamenti di persona, ma speriamo di poter svolgere in presenza le ulteriori attività dei questo e di altri progetti, per condividerle con i nostri Cittadini e quanti avranno il piacere di partecipare.”

COMUNICATO STAMPA