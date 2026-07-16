Aquino – Assalto nella notte al bancomat della Banca Popolare del Cassinate

Notte di paura ad Aquino, dove una banda di malviventi ha assaltato lo sportello bancomat della filiale della Banca Popolare del Cassinate, situata in piazza San Tommaso d’Aquino. I criminali hanno utilizzato un potente ordigno per far saltare in aria il dispositivo, causando ingenti danni all’ingresso dell’istituto di credito.

Il forte boato, avvertito in gran parte del centro cittadino, ha svegliato numerosi residenti. Una donna, richiamata dal rumore dell’esplosione, si è affacciata al balcone della propria abitazione ed è stata colpita alla testa da alcuni frammenti di cornicione staccatisi a seguito della deflagrazione. Fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazione.

Dopo l’esplosione, i malviventi sono riusciti a dileguarsi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Al momento non è ancora chiaro se siano riusciti a impossessarsi del denaro contenuto nel bancomat: l’eventuale bottino è ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Pontecorvo, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e individuare gli autori del colpo. Presenti anche una pattuglia dell’Istituto di Vigilanza T&R e i vigili del fuoco del distaccamento di Cassino, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e alla verifica dei danni provocati dall’esplosione.

Gli investigatori stanno ora acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e raccogliendo ogni elemento utile alle indagini.

Foto archivio