Aquino – Arresto per detenzione di droga ai fini di spaccio

Nell’ambito di un’attività di iniziativa, finalizzata alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nel comune di Aquino (FR), i Carabinieri della locale Stazione, congiuntamente ai militari del N.O.R.M. della Compagnia di Pontecorvo, con l’ausilio delle unità cinofile del Nucleo Carabinieri Santa Maria di Galeria, nel corso di mirati controlli effettuati nei confronti di diversi soggetti della zona, hanno tratto in arresto un 46enne, residente nella provincia di Roma.

L’uomo veniva trovato in possesso di:

grammi 9,7 di sostanza stupefacente del tipo cocaina ;

; grammi 1,2 di sostanza stupefacente del tipo eroina ;

; vario materiale per il confezionamento ;

; n. 2 bilancini di precisione ;

; somma contante pari a euro 620, in banconote di vario taglio.

Per i motivi sopra descritti, l‘uomo veniva tratto in arresto e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in attesa della convalida dell’arresto.

Nella giornata odierna, a seguito dell’udienza di convalida, il Giudice presso il Tribunale di Cassino ha disposto nei confronti dell’uomo la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Aquino. L’attività rientra nel più ampio dispositivo di prevenzione e controllo del territorio posto in essere dall’Arma dei Carabinieri, volto a garantire la sicurezza dei cittadini e a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari durante le quali, come anche nelle successive fasi procedimentali/processuali, l’indagato potrà far valere le proprie difese ai sensi del c.p.p