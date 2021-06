Aquino, alla guida drogato non si ferma all’Alt: inseguito, bloccato e denunciato

Nella mattinata odierna in Aquino, i militari della locale Stazione nel corso di servizio per il controllo del territorio teso anche a contrastare il fenomeno del consumo e spaccio di sostanze stupefacenti, hanno deferito in stato di libertà per “guida in stato di alterazione psico-fisica correlata all’uso di sostanze stupefacenti”, un 38enne del luogo, già censito per reati relativi al consumo e spaccio di stupefacenti. Il predetto, alla guida di autovettura, tentava di eludere il controllo non fermandosi all’alt imposto dai militari operanti ma veniva prontamente inseguito e bloccato. Lo stesso momento del controllo manifestava chiari sintomi correlati ad una recente assunzione di sostanze stupefacenti, confermati poi dalla presenza di una siringa rinvenuta nella sua disponibilità, con tracce di sangue, che lo stesso ammetteva di avere utilizzato poco prima per iniettarsi una dose di stupefacente. Nel medesimo contesto veniva accertato che l’uomo era anche sprovvisto di patente di guida in quanto già ritirata in precedenza. Espletate le formalità di rito il prevenuto veniva altresì sanzionato poiché inottemperante all’alt e per non aver tenuto una velocità commisurata alle condizioni della strada.

