Aquino: Al via il Centro Estivo voluto dall’Amministrazione Comunale “R…estate in compagnia”

Il progetto approvato in Giunta, su proposta dell’Ass. M. Rita Scappaticci, è totalmente a carico del Comune di Aquino che ha destinato 10.000 euro per lo sviluppo delle attività collegate all’iniziativa.

Prenderanno il via lunedì 27 giugno le iniziative organizzate dall’amministrazione comunale di Aquino nell’ambito del Centro Estivo destinato ai bambini nati dal 20212 al 2017.

Come accaduto in occasione delle scorse stagioni, dato il considerevole successo e gradimento ottenuti, le attività di organizzazione e di gestione sono state affidate alla mano sapiente, esperta ed affidabile dell’Associazione Effatà, guidata da Lucrezia Pellegrini e Teresa Mancini e sviluppate dal gruppo di donne e uomini che, da sempre, collaborano con loro.

Come detto, su proposta dell’Assessorato ai Servizi Sociali, la Giunta guidata dal Sindaco Libero Mazzaroppi ha stanziato una somma di rilievo e molto significativa quale contributo economico per sopperire alle spese necessarie per realizzare il nutrito programma ideato che prevede anche il servizio mensa meridiana.

Come recita la delibera, nella somma stanziata è previsto anche un corrispettivo economico destinato all’uso dell’Oratorio parrocchiale che l’Associazione ha individuato come luogo più idoneo per svolgere le pratiche di ospitalità ideate nella proposta di soggiorno ludico-sociale.

L’Ass. Maria Rita Scappaticci ha espresso soddisfazione evidenziando che, al momento, sono state formalizzate tantissime domande, anche oltre le diponibilità, segno di un elevato gradimento delle famiglie che sanno di affidare i loro figli in amni sicure.

Questo successo – continua Scappaticci – è frutto di un lavoro sinergico, sperimentato negli anni passati, che darà la possibilità ai ragazzi aquinati di trascorrere, insieme e con il sorriso, tempo dedicato all’amicizia, al gioco, ai compiti con la supervisione di operatori qualificati gestiti ed individuati dall’Associazione Effatà.

Il Sindaco Libero Mazzaroppi, a nome dell’Amministrazione, ha ribadito: siamo sinceramente orgogliosi di aver riproposto ed affidato ad una capacissima associazione un progetto che ci ha fatto raggiungere numeri di partecipazione e affidabilità tanto elevati.

I bambini della nostra Città, come sempre, avranno la possibilità di vivere giornate di grande allegrai partecipando ad iniziative sane e supervisionate da animatori qualificati.

Il progetto rivolto alle fasce più esposte e deboli è utile anche alle famiglie che hanno difficoltà di presenza ora che l’anno scolastico si è concluso.

COMUNICATO STAMPA