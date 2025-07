Aquino, 42enne in carcere per “stupefacenti”

Dovrà espiare in carcere, fino al 2028, un cumulo pena per reati inerenti agli stupefacenti, commessi negli anni scorsi in Aquino. Questa è la condanna emanata a carico di un 43enne del luogo, già sottoposto alla detenzione domiciliare, per il quale l’Ufficio di Sorveglianza di Frosinone ha disposto la traduzione in carcere, a seguito della violazione delle prescrizioni impostegli con la detenzione domiciliare. I militari della Stazione di Aquino, nella mattinata di ieri, hanno dato esecuzione al provvedimento di aggravamento della misura in atto, con l’applicazione della “detenzione in carcere” a carico dell’uomo, il quale al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso la casa circondariale di Cassino.

Correlati