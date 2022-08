Aquiloni con carta e spago e spettacoli: domenica la Festa dell’Aria al Bosco di Paliano

“Carta e spago e puoi fabbricar, il tuo paio di ali per poi volar, nello spazio padron, col tuo bell’aquilon”. La cantava il signor Banks nel film “Marry Poppins” mentre, felice, portava i figli al parco per far provare loro l’ebbrezza del volo con l’aquilone. Non serve andare a Londra per emozioni simili, basterà arrivare al Bosco di Paliano domenica 7 agosto. Nell’area protetta del Monumento naturale Selva di Paliano e Mola di Piscoli sarà protagonista la Festa dell’Aria.

Durante la giornata un artigiano sarà a disposizione delle famiglie per insegnare a costruire gli aquiloni con carta e spago, per poi lanciarli in volo sul prato accanto al Bosco di Paliano, se le condizioni del vento lo permetteranno. Aquilonisti esperti, inoltre, mostreranno come condurre gli aquiloni in voli acrobatici.La Festa dell’Aria è uno degli eventi dell’estate del Bosco di Paliano, che si somma alle tante iniziative dedicate alla famiglie e ai bambini. Il giorno prima, sabato 6 agosto, è infatti in programma una serata (dalle 21 alle 22.30 su prenotazione) dedicata all’osservazione delle stelle, alle costellazioni, ai loro miti e alle loro leggende.Sotto le querce centenarie, tra Roma e Caserta, sabato alle 19, torna la musica live al tramonto, accompagnata dagli aperitivi del Bosco e le degustazioni dei piatti tipici del territorio. Nel fine settimana sono inoltre disponibili attività per grandi e bambini.Dal tiro con l’arco agli spettacoli didattici di falconeria, dalle passeggiate a cavallo ai laboratori apistici, il Bosco è pronto ad accogliere chi cerca l’ombra e il fresco in queste giornate di afa cittadina. Il Bosco di Paliano si trova in via Palianese sud, a tre chilometri dal casello autostradale di Colleferro. Maggiori informazioni su ilboscodipaliano.it

