APRILIA, REGIMENTI: «MASSIMO SOSTEGNO AD ARMA DEI CARABINIERI, CRIMINALITÀ NON PREVARRÀ»

«Desidero esprimere la piena solidarietà ai due carabinieri feriti ad Aprilia. A loro gli auguri di pronta guarigione per le ferite riportate. L’agguato che ha coinvolto i due militari è un atto grave che arriva al culmine di una preoccupante escalation di violenza sul territorio. Lo Stato non si farà intimidire o condizionare da chi pensa di dettare legge attraverso le armi e la violenza: i cittadini di Aprilia meritano di poter vivere in serenità e in sicurezza e sono certa che grazie al lavoro degli inquirenti e delle forze dell’Ordine la criminalità non prevarrà. Al Commissario prefettizio, alla cittadinanza e all’Arma dei Carabinieri che ogni giorno con grande senso del dovere garantisce il rispetto della legalità va la nostra vicinanza e tutto il nostro sostegno». Così Luisa Regimenti, assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Enti locali e all’Università.

