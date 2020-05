Aprilia (LT) – Arte in Classe 19ª Edizione 2020 diventa didattica a distanza per l’emergenza Coronavirus

La Didattica a Distanza del Prof. Ricercatore Francesco Guadagnuolo é riuscita a realizzare la 19ª Edizione 2020 di “Arte in Classe” sul tema “Coronavirus”, applicando la forma dell’ARTE fatta di video, immagini, suoni, tracce vocali e audio, effetti di luce, al periodo storico che stiamo vivendo ed a quanto le nostre vite si sono tristemente abituate in questi ultimi mesi. Si tratta della Video-Arte-Reportage dell’allievo del Prof. Guadagnuolo Mattia Vessecchia la cui voce narrante ci guida attraverso gli avvenimenti che ormai sono impressi nella nostra memoria, l’uso di alcune immagini, ci accompagnano e ci consentono di ripercorrere la nostra vita in questi mesi. E come uno storico, lascia i suoi studi, i suoi scritti, le sue ricerche, così l’“Arte in Classe” di oggi attraverso la Video-Arte si consegna alla storia come binomio Arte + Storia. Un documento storico che lascia la traccia attuale e tecnologica dei suoi studi, a dimostrazione della forza che le immagini assumono nel veicolare un messaggio così importante per il futuro delle generazioni. Il salto della modernità di “Arte in classe”, come didattica a distanza, presentata il 22 Maggio 2020 sul Sito dell’Istituto “G.Matteotti” di Aprilia (LT) dove è visibile la Video-Arte a dimostrazione come la tecnologia e la storia si sposano con l’arte e ne crea una forma attuale e contemporanea, perché usa strumenti che sono propri del nostro tempo. Anche la scelta del brano di sottofondo è frutto di una ricerca mirata.

Per vedere la Video-Arte:

https://youtu.be/O_cuHf99P2Y

YOUTUBE.COM

https://www.youtube.com/watch?v=O_cuHf99P2Y&feature=youtu.be

Arte in Classe di F. Guadagnuolo – 19ma Edizione

Colonna sonora:

Fix You (Traduzione) – Coldplay – MTV Testi e canzoni http://testicanzoni.mtv.it/testi-Coldplay_1039/traduzione-Fix-You-300283#.XsV-yc1cNBg.whatsapp

