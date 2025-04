Apre il Comitato Elettorale di Ugo Di Pofi: “Ceccano ha bisogno di comunità e partecipazione”

Appuntamento sabato 12 aprile alle ore 10:30 in Via Matteotti 88

Ceccano – Un nuovo spazio politico e sociale apre le sue porte alla cittadinanza. Sabato 12 aprile alle ore 10:30, in Via Matteotti 88 (sopra la Farmacia San Michele), verrà inaugurato il Comitato Elettorale di Ugo, candidato alle prossime elezioni amministrative.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare non solo un punto di riferimento per la campagna elettorale, ma anche e soprattutto un luogo di incontro, dialogo e ascolto per tutti i cittadini. “Abbiamo bisogno di ascoltarci, di ritrovarci – afferma Ugo – di ricostruire quel senso di comunità che ci rende più forti, più uniti, più consapevoli di ciò che possiamo fare insieme.”

Il comitato è pensato come uno spazio aperto alla partecipazione, dove ogni ceccanese potrà portare idee, proposte, preoccupazioni e speranze, contribuendo attivamente alla costruzione di un progetto condiviso per il futuro della città.

“Ceccano merita impegno, dedizione e serietà – continua Ugo – ma nulla di tutto questo può esistere senza il coinvolgimento diretto di chi Ceccano la vive ogni giorno.”

L’inaugurazione sarà un momento semplice ma autentico, come sottolinea il candidato, che invita tutti a partecipare per dare il via insieme a un percorso di cambiamento fondato sulla partecipazione e sull’ascolto.

“Vi aspetto con entusiasmo”, conclude Ugo. “Questo è solo l’inizio.” “