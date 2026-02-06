Apre a Latina il primo sportello Difesa del Malato: un nuovo presidio a tutela dei diritti dei cittadini vittime di malasanità

Apre ufficialmente a latina il primo sportello territoriale di difesa del malato, gestito da Luciana Lombardi e Valentina Gavillucci, con l’obiettivo di offrire supporto concreto e qualificato a tutte le persone che ritengono di aver subito un danno da cattiva sanità.

L’iniziativa rappresenta il primo passo operativo nell’attuazione del protocollo d’intesa siglato tra uai – Unione Artigiani Italiani e delle PMI e Medea, accordo che prevede la nascita di una rete di punti “Difesa del Malato” su tutto il territorio nazionale, per garantire un accesso sempre più capillare alla tutela dei diritti del paziente.

Da 28 anni, Difesa del Malato opera al fianco dei cittadini con un impegno costante nella difesa della giustizia e della dignità della persona, aiutando chi ha visto compromessa la propria possibilità di una vita serena a causa di errori sanitari, cure inadeguate o negligenze mediche.

L’attività dell’organizzazione si fonda su una valutazione medico-legale totalmente gratuita, effettuata da un team di esperti, finalizzata a individuare eventuali responsabilità sanitarie. In caso di esito positivo, Difesa del Malato accompagna la vittima e i suoi familiari in un percorso volto a ottenere un giusto risarcimento economico, senza alcun anticipo di spese.

Oltre all’assistenza legale e medico-legale, l’associazione svolge anche un’importante funzione di sensibilizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private, affinché errori e carenze non si ripetano, contribuendo così alla tutela della salute collettiva.

Lo sportello di Latina si inserisce in una rete già attiva con sedi a Napoli, Roma e Milano, rafforzando la presenza dell’organizzazione nel Lazio e offrendo un nuovo punto di riferimento per chi desidera far valere i propri diritti.

“Essere al fianco delle persone colpite da malasanità non è solo un servizio, ma una scelta di giustizia”, è il principio che guida l’azione quotidiana di Difesa del Malato.