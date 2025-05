APPROVAZIONE PROPOSTA DI LEGGE SULLA FAMIGLIA, CIACCIARELLI: «RAGGIUNTO IMPORTANTE RISULTATO»

«Una giornata storica, una proposta di legge sulla famiglia innovativa, una capacità della Giunta Rocca di lavorare con i fatti per le aspettative dei cittadini, come dimostra aver messo finalmente mano a una normativa di oltre 20 anni fa».

Lo dichiara l’assessore alle Politiche abitative, alle Case popolari, alle Politiche del Mare e Protezione Civile, Pasquale Ciacciarelli.

«La pdl sulla Famiglia, fortemente voluta dal presidente Rocca, dall’assessore Simona Baldassarre e da tutta la squadra, dimostra l’unità di intenti, la passione e la concretezza del centrodestra di governo. 12 milioni in tre anni sono un impegno importante, fondamentale per progetti di sostegno alla natalità e alla genitorialità, con sussidi per le famiglie, soprattutto per quelle numerose, e per aiutare i giovani a metter su famiglia, con iniziative dedicate. Penso alla Carta Famiglia del Lazio, a “Famiglia giovane”, ma anche “Maternità fragile”. Tali interventi confermano la concretezza della Giunta su un tema importante per la nostra società e dimostrano come le posizioni critiche e meramente ideologiche della sinistra, rimangano prive di contenuti, oltre che confermare una mera volontà di strumentalizzazione», conclude l’assessore Ciacciarelli.