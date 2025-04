Approvazione del bilancio comunale di Frosinone, primo passo per nuove assunzioni, Cuozzo: «Vigileremo con attenzione sulla stesura del PIAO»

L’approvazione del bilancio comunale di Frosinone segna l’inizio di una nuova strada anche in tema di personale. Prossimo passo sarà l’approvazione del PIAO, documento fondamentale sul quale la Cisl Funzione Pubblica annuncia la massima attenzione.

«Apprendiamo con piacere dell’approvazione del bilancio da parte del Consiglio Comunale di Frosinone, un passaggio fondamentale che consentirà di avviare il percorso verso il rafforzamento della pianta organica dell’ente – ha affermato il Segretario Generale della Cisl Fp Frosinone Antonio Cuozzo – Ora sarà cruciale procedere con l’approvazione del PIAO, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, che dovrà definire in modo chiaro il fabbisogno di personale del Comune. Come Cisl Fp vigileremo con fermezza sulla stesura di questo Piano, che dovrà necessariamente affrontare due questioni imprescindibili. Da un lato, sarà indispensabile garantire il turnover, sostituendo senza ritardi il personale che ha già lasciato o sta per lasciare il servizio, così da scongiurare il rischio di un ulteriore svuotamento degli uffici comunali. Dall’altro, sarà fondamentale procedere con nuove assunzioni mirate, rafforzando in modo concreto e strutturale quei settori ormai al collasso a causa della cronica mancanza di personale. Non accetteremo soluzioni parziali o compromessi al ribasso: la macchina amministrativa ha bisogno di risorse adeguate per funzionare, e la Cisl Fp sarà in prima linea per garantire che questo obiettivo venga raggiunto. Il sindacato continuerà a seguire con la massima attenzione ogni passaggio di questo percorso, affinché l’amministrazione comunale dia risposte concrete ai lavoratori e ai cittadini. Monitoreremo con determinazione l’evolversi della situazione, pronti a intervenire per garantire che il Piano sia redatto e attuato nel rispetto delle reali necessità della macchina amministrativa e del territorio».

