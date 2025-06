APPROVATO PROTOCOLLO LAZIO-CAMPANIA-OTTAVIANO PER GEMELLAGGI SU PREVENZIONE RISCHIO VESUVIO

Assessore Ciacciarelli: «Assicurata tutela effettiva alla popolazione campana».

La Giunta della Regione Lazio ha approvato lo schema di Protocollo con la Regione Campania e il Comune di Ottaviano per rendere operativi i gemellaggi finalizzati alla pianificazione delle emergenze connesse al rischio vulcanico del Vesuvio.

«Con l’approvazione di questo Protocollo d’intesa puntiamo a garantire la tutela della popolazione residente nella zona rossa del Vesuvio, esprimendo una solidarietà interregionale necessaria. La Regione Lazio si impegna in particolare a recepire, aggiornare telematicamente e gestire i dati relativi alla popolazione coinvolta, con il supporto degli uffici competenti. Sarà inoltre garantito l’accesso ai servizi essenziali per i cittadini eventualmente ospitati, oltre alla promozione di iniziative utili a favorire la loro integrazione nelle comunità di accoglienza», ha dichiarato l’assessore alle Politiche abitative, alle Case popolari, alle Politiche del mare e alla Protezione Civile della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli.

«Il Protocollo rappresenta un’ulteriore conferma della volontà del Governo del Lazio di attuare, in materia di prevenzione e sicurezza, una strategia di ampio respiro che permetta una reale azione di tutela anche per le popolazioni limitrofe. Per questo importante provvedimento ringrazio il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e l’intera Giunta regionale», ha concluso l’assessore Pasquale Ciacciarelli.