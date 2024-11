Approvato in consiglio provinciale l’accordo di cooperazione tra la Provincia di Frosinone e la Provincia di Kalisz. Gianluca Quadrini: “una vera opportunità per il nostro territorio”

Tra i punti all’ordine del giorno del Consiglio Provinciale della Provincia di Frosinone dello scorso mercoledì, anche l’approvazione dell’accordo di cooperazione con ala Provincia di Kalisz in Polonia a seguito del viaggio istituzionale del Presidente del Consiglio, Gianluca Quadrini. Un incontro che segna un importante passo verso la cooperazione internazionale e lo sviluppo economico del territorio. Durante la seduta, è stato approvato all’unanimità l’accordo di cooperazione tra la Provincia di Frosinone e la provincia polacca di Kalisz, un momento cruciale per entrambe le realtà e un’opportunità da non sottovalutare. Quadrini ha commentato con entusiasmo l’importanza di questo accordo, sottolineando come esso rappresenti una preziosa occasione di crescita. “L’accordo di cooperazione con la provincia di Kalisz non è solo un momento simbolico, ma una vera opportunità per il nostro territorio,” ha dichiarato. “Siamo convinti che il rafforzamento delle relazioni con Kalisz potrà portare benefici significativi a livello economico, culturale e sociale.” Il presidente del consiglio ha proseguito evidenziando le potenzialità della collaborazione: “Grazie a questo accordo, ci proponiamo di avviare progetti di scambio culturale, promuovere le nostre eccellenze agricole ed artigianali e stimolare investimenti mirati. Vogliamo sviluppare un dialogo costruttivo che favorisca l’innovazione, la formazione e il lavoro, contribuendo così a potenziare l’attrattività dei nostri territori. Ringrazio il Presidente Luca di Stefano e tutto il consiglio provinciale per aver colto questa grande opportunità di crescita e di arricchimento per la nostra provincia.” La provincia di Kalisz, riconosciuta per la sua storia e il ricco patrimonio culturale, offre spunti di collaborazione in diversi ambiti, dall’istruzione alla sostenibilità ambientale, fino al turismo. Quadrini ha inoltre messo in luce l’importanza di unire le forze per affrontare le sfide attuali. Con l’approvazione di questo accordo, la Provincia di Frosinone si proietta con fiducia verso il futuro, accogliendo la possibilità di un confronto arricchente ed esaltante con un partner internazionale di valore.

