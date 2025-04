Nel corso del Consiglio Comunale del 04 aprile è stato approvato il Nuovo Piano di Emergenza Comunale del Comune di Alatri. Tale Piano rappresenta uno strumento strategico fondamentale nella politica di prevenzione e gestione delle emergenze di Protezione Civile.

Il Comando di Polizia Locale, in collaborazione con la società affidataria dell’appalto di redazione del nuovo Piano, ha proceduto a innovare il documento secondo specifiche linee di intervento e programmazione.

Nel Piano, oltre ai dati di inquadramento del comune (superficie, residenti, impiego del suolo, zona sismica, zona meteo, etc.) sono:

individuate tutte le risorse o strutture o infrastrutture (scuole, edifici comunali, farmacie, ponti, gallerie, viadotti, distributori di carburante, biblioteche, etc.) sia per essere strategiche o rilevanti sia per essere potenzialmente critiche in caso di emergenza ed è stata creata una loro anagrafica affinché sia possibile, in caso di emergenza, rintracciare il responsabile della risorsa (ad esempio il dirigente scolastico, il proprietario di un distributore di benzina, il proprietario di una farmacia, il proprietario di un supermercato, etc.);

riportate le aree di protezione civile (Attesa, Ricovero, Ammassamento) suddivise per tipo elencando per ognuna capienza, tipologia di suolo, dotazioni (allacci, etc.);

riportati (laddove presenti o fornite dai gestori) percorsi specifici (ad es. percorso mezzi spazzaneve) e reti (stradale, idrica, fognaria, gas);

rappresentate tutte le minacce suddivise per tipologia di rischio (Sismico, idrogeologico, geologico, incendio, incidente), e, per ogni minaccia è individuata la quantità di popolazione residente esposta suddivisa per fascia di età (fonte ISTAT), per poter avere costantemente contezza dell’impatto sulla popolazione e di come intervenire in caso di evacuazione; sono elencate tutte le risorse presenti nell’area soggetta alla minaccia per comprendere quali possono essere gli impatti dell’avverarsi di una minaccia sul quotidiano e sul tessuto socio economico; sono esposti numero e date di costruzione degli edifici presenti per comprendere quali possono essere le aree di maggiore criticità in caso di sisma o dissesto; è associato uno scenario operativo (comprensivo di stati di allerta e procedure)

elencati tutti i membri del Centro Operativo Comunale (COC) coinvolti in caso di emergenza (funzioni di supporto);

individuati i possibili scenari emergenziali e definite le procedure da adottare caso per caso;

individuate le strutture che ospitano minori (scuole, asili, etc.) e definite le procedure dedicate ai Minori in caso di emergenza, ivi compresa la loro alimentazione

definite le azioni di formazione e informazione in materia di Protezione Civile che verranno svolte dalle Autorità Comunali nelle scuole o verso la Cittadinanza;

predisposte le funzionalità del Piano Inclusivo che permetteranno agli operatori comunali, una volta approvato il Piano di Protezione Civile , di inserire nel Piano i dati delle persone che, in caso di emergenza, devono essere soccorse prioritariamente (Disabili, Anziani non autosufficienti, etc.).

E’ stata inoltre data una grande importanza alla semplificazione in modo da garantire la massima fruibilità dell’importante documento di programmazione.

Gli elementi distintivi del Piano saranno a disposizione della Cittadinanza sul sito istituzionale del Comune. A tale proposti il Comune sta procedendo a stampare adesivi, volantini e cartelli con apposito QR-Code che saranno distribuiti presso tutte le strutture pubbliche e nei locali pubblici. Attraverso il medesimo QR-Code si potrà accedere ai servizi di protezione civile, che garantiranno le necessarie informazioni di emergenza anche in caso di eventi calamitosi.

I Cittadini potranno, così, conoscere ad esempio:

dove sono collocate le aree di Attesa o di Ritrovo dove recarsi in caso di emergenza;

dove recarsi in caso di emergenza; quali sono le strutture presenti sul territorio cui rivolgersi in caso di emergenza (Associazioni di Volontariato, Servizi Sanitari etc.);

sul territorio cui rivolgersi in caso di emergenza (Associazioni di Volontariato, Servizi Sanitari etc.); cosa fare per fronteggiare al meglio i vari tipi di emergenza (sismica, idrogeologica, etc.).

Un particolare ringraziamento per il lavoro posto in essere va al Comando di Polizia Locale, soprattutto al Sopr. Capo Eleonora Labella che ha curato tutte le fasi di redazione, nonché al dott. Elvio De Santis, Responsabile del Settore Amministrativo Attività Produttive e Tecnologica, che ha ottenuto e gestito il finanziamento PNRR per la digitalizzazione del Piamo di Emergenza Comunale. Grazie alla collaborazione tra i due importanti settori dell’Ente Comunale si è riusciti a raggiungere un obbiettivo che pone il Comune di Alatri all’avanguardia nel panorama provinciale per quel che concerne i servizi di Protezione Civile. Un sentito ringraziamento va al coordinatore del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Alatri, Fabrizio Salucci per il prezioso e decisivo supporto.