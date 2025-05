APPROVATO DAL CONSIGLIO PROVINCIALE IL RENDICONTO DELLA GESTIONE : ATTENZIONE A CONTI, SERVIZI E RESPONSABILITÀ FINANZIARIA

Questa mattina il Consiglio Provinciale, convocato dal Presidente Luca Di Stefano, ha discusso tre importanti punti all’ordine del giorno, tutti approvati con senso di responsabilità e in un clima costruttivo.

Il primo punto ha riguardato l’approvazione del Rendiconto di gestione 2024 e della relativa relazione illustrativa. Il documento, redatto secondo gli schemi previsti dalla normativa vigente, fotografa una situazione economico-finanziaria stabile, senza condizioni di dissesto o deficit strutturale. L’Ente ha rispettato gli equilibri contabili e ha prodotto tutti i documenti richiesti, tra cui il Conto del Bilancio, lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico, nonché il prospetto dei dati SIOPE e gli allegati delle società partecipate. Un lavoro di trasparenza e chiarezza che certifica la solidità della Provincia.

Il secondo punto ha visto l’approvazione della convenzione per la gestione associata del Segretario Generale tra la Provincia di Frosinone, il Comune di Grottaferrata e il Comune di Collepardo. L’intesa prevede una suddivisione del servizio: 65% alla Provincia, 25% a Grottaferrata e 10% a Collepardo, con una ripartizione proporzionale dei costi. Una sinergia virtuosa tra enti che punta a garantire efficienza amministrativa e risparmio di risorse.

Il terzo punto ha riguardato l’istituzione del “Fondo Obiettivi di Finanza Pubblica”, in attuazione del Decreto Interministeriale del 4 marzo 2025. Questo fondo, che la Provincia è tenuta a inserire nel bilancio per il triennio 2025-2027, rappresenta il contributo che gli enti locali sono chiamati a versare per il rispetto degli impegni economici nazionali ed europei. L’approvazione della relativa variazione di bilancio consente alla Provincia di adempiere puntualmente alle disposizioni ministeriali.

«La seduta di oggi – ha dichiarato il Presidente Luca Di Stefano – dimostra come la Provincia di Frosinone sia attenta alla buona amministrazione, alla gestione oculata delle risorse e alla capacità di affrontare le sfide imposte dal contesto normativo nazionale ed europeo. I tre punti approvati rappresentano il cuore dell’azione di un ente responsabile: equilibrio finanziario, qualità dei servizi e rispetto degli impegni. Continueremo a lavorare su tutti i settori di nostra competenza, dalla viabilità all’edilizia scolastica, dall’ambiente all’innovazione, con serietà e concretezza».

La Provincia prosegue quindi con determinazione nel percorso di rafforzamento dei propri strumenti operativi, in un’ottica di rigore contabile, efficienza gestionale e attenzione costante alle esigenze del territorio.