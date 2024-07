Approvata la Proposta di Legge di modifica della norme sui condoni, Ciacciarelli e Cartaginese: “Superata una storica disparità”

“Nella seduta di ieri del Consiglio Regionale del Lazio è stata approvata la Proposta di Legge, presentata dall’On. Corrotti, Presidente della Commissione Urbanistica, di modifica della Legge Regionale n. 12/2004 in materia di Condono Edilizio, finora più restrittiva della relativa normativa statale, in quanto preclusiva della possibilità di sanare opere ricomprese in aree soggette a vincoli sopravvenuti rispetto la presentazione della domanda.

Proprio su tale punto abbiamo ritenuto necessario intervenire per superare un evidente disparità di trattamento in cui sono ricaduti tantissimi cittadini del Lazio le cui domande di condono, ad oggi si contano circa 60 mila istanze, sono rimaste paralizzate essendo, rispetto la data di loro presentazione, sopravvenuti vincoli ambientali e paesaggistici.

Sulla base del consolidato principio per cui si considera l’abuso sanabile in base alla normativa vigente al momento della presentazione della domanda, tale intervento normativo mira infatti a rimuovere l’inciso, di cui all’art. 3, da cui deriva tale disparità.

Grazie al lavoro di costante collaborazione tra l’Assessorato all’Urbanistica, il Gruppo Lega in Consiglio Regionale e la Commissione Urbanistica, siamo riusciti a giungere alla conclusione dell’iter legislativo per la definitiva entrata in vigore di tale importante provvedimento normativo.

Grazie al Presidente Rocca, al Presidente della Commissione Urbanistica, On. Corrotti ed all’intera coalizione di centrodestra per aver consentito di risolvere, dopo anni, un problema storico per molti cittadini del Lazio.

Lo dichiarano in una nota Pasquale Ciacciarelli, Assessore Regionale del Lazio e Laura Cartaginese, Capogruppo Lega in Consiglio Regionale.

COMUNICATO STAMPA