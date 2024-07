Approvata la programmazione ATER Frosinone, Ciacciarelli:” garantiti importanti investimenti”

Nella seduta odierna della Giunta Regionale del Lazio è stata deliberata l’integrazione alla programmazione dell’Ater della Provincia di Frosinone per importo complessivo di 129.254 euro finalizzato all’acquisto di un alloggio nel comune di Arce e ad interventi straordinari di riqualificazione e ripristino della funzionalità degli alloggi destinati al fabbisogno abitativo.

“Abbiamo provveduto ad approvare in Giunta Regionale del Lazio una nuova integrazione alla programmazione dell’Ater di Frosinone per un importo complessivo di più di 129 mila euro.

La volontà è quella di intervenire mediante la previsione di interventi straordinari di riqualificazione e ripristino della funzionalità degli alloggi destinati al fabbisogno abitativo, già oggetto di occupazione abusiva e successivamente rilasciati per un importo di circa 54 mila euro e con l’acquisto di un ulteriore alloggio sito nel Comune di Arce, in via stazione, per un importo di 75 mila euro.

Tale intervento si inserisce nell’ambito di una complessa programmazione che prevede, tra le principali misure, l’acquisto di 9 alloggi nel comune di Arce e di 6 alloggi nel comune di Frosinone, ponendosi come punto fermo ed obiettivo da raggiungere quello di soddisfare pienamente il fabbisogno abitativo, garantendone i livelli essenziali e superando la situazione di disagio in cui potenzialmente si trovano a ricadere particolari categorie sociali.Si conferma la volontà del governo regionale del Lazio, già fortemente evidenziata in occasione della recente sottoscrizione dell’Accordo di Programma con il Ministero delle Infrastrutture, di investire in materia di edilizia residenziale pubblica, con la volontà di risanare uno dei settori più complessi e delicati e con la finalità di garantire, sostanzialmente, il soddisfacimento delle esigenze dei ceti meno abbienti.Grazie al Presidente Rocca ed alla Giunta per aver condiviso questo importante Provvedimento.Lo dichiara in una nota Pasquale Ciacciarelli, Assessore Regionale del Lazio.