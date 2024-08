Approvata in Giunta la Proposta di Legge di Semplificazione urbanistica, Ciacciarelli: “Importante passo”

La Giunta Regionale del Lazio ha provveduto ad adottare la Proposta di Legge concernente ‘ Semplificazione e misure incentivanti il governo del territorio’.

La presente Proposta di Legge, composta da 21 articoli consistenti sia in modifiche che in innovazioni della legislazione vigente in materia di governo del territorio e politiche della casa, si inserisce nel quadro di una complessa ed organica riforma con la finalità di rendere l’urbanistica del Lazio al passo con i tempi e coerente rispetto le esigenze del territorio attraverso la definizione di un Testo unico dell’Urbanistica.

“Con l’adozione in Giunta Regionale della Proposta di Legge concernente ‘Semplificazione e misure incentivanti di governo del territorio’ abbiamo raggiunto un primo ed importante risultato verso il nostro obiettivo di dare , in una logica di semplificazione e snellimento delle procedure, una nuova immagine all’urbanistica del Lazio.

Riteniamo infatti che per troppi anni tale importante materia sia rimasta ancorata ad un regime eccessivamente vincolistico e stratificato, sia in termini sostanziali che in termini procedurali, di dimensioni tali da aver provocato, nelle collettività, sia pubbliche che private, una progressiva sfiducia nell’affrontare questioni ad essa inerenti e che ora invece, tramite la presente riforma, miriamo a recuperare.

La Proposta di Legge di semplificazione infatti costituisce il frutto di una specifica metodologia di lavoro, impostata sui medesimi criteri sui quali si incarna la nostra visione ed il nostro significato di politica, ossia la condivisione e l’ascolto dei territori.

Partendo appunto dalla consapevolezza di come molteplici e diverse fossero, ciascuna con le proprie esigenze, le realtà territoriali del Lazio, abbiamo avviato, sin dal momento del nostro insediamento, un percorso di dialogo con le amministrazioni comunali e con le varie associazioni di categoria, grazie al quale abbiamo avuto modo di riflettere sui principali limiti e vuoti normativi che presenta la legislazione attualmente vigente rispetto le evoluzioni sociali e territoriali che si sono manifestate nel corso degli ultimi anni.

In questa logica si inseriscono le innovazioni previste su una pluralità di testi vigenti, come, a titolo esemplificativo, sulla Legge 38/99, nell’intenzione di consentire una rivitalizzazione della zona agricola, innovandone la disciplina degli interventi ammissibili, o come sulla Legge 7/2017 in materia di rigenerazione urbana con l’obiettivo di chiarire taluni aspetti e di migliorarne la funzionalità.

Queste, come le innovazioni previste ,nell’ambito della stessa proposta, su molti altri testi normativi vigenti, confermano la volontà del governo regionale del Lazio di uscire da una visione meramente astratta ed ideologizzata della materia urbanistica, rendendola invece funzionale a tradurre in concreto le potenzialità del nostro territorio regionale, attraverso una innovava pianificazione urbanistica.

La Proposta di Legge di Semplificazione Urbanistica si inserisce nel quadro di una più complessa riforma finalizzata ad arrivare alla definizione di un Testo unico dell’Urbanistica nel Lazio.

Ringrazio il Presidente Rocca la Giunta, il Presidente della Commissione Urbanistica Corrotti, il mio capogruppo Cartaginese e tutti i capigruppo di maggioranza per aver condiviso e partecipato attivamente per arrivare a questo importante risultato.

Lo dichiara Pasquale Ciacciarelli, Assessore Regionale del Lazio.

COMUNICATO STAMPA