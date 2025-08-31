Approvata all’unanimità la candidatura di Cisterna a sede del futuro Consorzio del Piano di Zona dei servizi sociali

Il Consiglio comunale svolto venerdi a Cisterna di Latina ha approvato all’unanimità la candidatura del Comune ad ospitare la sede del futuro Consorzio distrettuale per la gestione dei servizi sociali.

La decisione si inserisce nel quadro della nuova Convenzione per i servizi sociali del Distretto LT1, che comprende i Comuni di Aprilia, Cisterna, Cori e Rocca Massima, approvata lo scorso 8 luglio 2025.

La Convenzione, frutto di un importante lavoro congiunto tra le amministrazioni, garantisce la continuità dei servizi essenziali e introduce significative innovazioni, tra cui la gestione unitaria della spesa sociale per le RSA, come previsto dalla Regione Lazio, l’istituzione di un Comitato Tecnico a supporto del Comitato dei Sindaci, il rafforzamento dell’Ufficio di Piano, con nuove risorse professionali finanziate dallo Stato.

Con la candidatura ad ospitare la sede del Consorzio, Cisterna conferma la propria volontà di assumere un ruolo centrale nella costruzione di un sistema sociale più stabile, efficiente e vicino ai cittadini. Il Consorzio è infatti ritenuto lo strumento più idoneo per garantire equità, trasparenza e continuità gestionale nei servizi rivolti alla comunità.

“Il nostro obiettivo – dichiarano il Sindaco Valentino Mantini e l’Assessora ai servizi Sociali Stefania Krilic – è rafforzare la rete dei servizi sociali e garantire risposte sempre più adeguate ai bisogni della comunità, in un quadro di stabilità e trasparenza gestionale”.

Con questo passaggio, Cisterna si candida ad essere punto di riferimento per l’intero Distretto socio-sanitario LT1, mettendo al centro la coesione territoriale e il diritto dei cittadini a servizi sociali di qualità.

Correlati