APPLICAZIONE DIVIETO DI AVVICINAMENTO ALLE PERSONE OFFESE

I Carabinieri della Stazione di Guarcino (FR) hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare personale del divieto di avvicinamento alle persone offese emessa dal Tribunale di Frosinone nei confronti di un 57enne di Trivigliano.

L’uomo già sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare ed al divieto di avvicinamento ai propri genitori scaturito a seguito di maltrattamenti in famiglia, si rendeva autore anche di atti persecutori nei confronti di alcuni vicini di casa, con aggressioni verbali e continue minacce e ingiurie.

L’Autorità Giudiziaria disponeva adeguate prescrizioni al soggetto al fine di arginarne la pericolosità, imponendogli di non avvicinarsi alle persone offese mantenendo una distanza di sicurezza da tutti i luoghi da loro frequentati.

È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

FOTO ARCHIVIO