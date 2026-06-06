Appia week: apertura straordinaria dell’area archeologica di Tres Tabernae domenica 7 giugno

Appia week: domenica mattina apertura straordinaria dell’area archeologica di Tres Tabernae. Bus navetta dalla stazione ferroviaria.

La Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone e Latina, nell’ambito del Piano di valorizzazione 2026, e il Comune di Cisterna di Latina, per l’Appia Week nell’ambito dell’Accordo per la valorizzazione integrata del patrimonio culturale del Comune di Cisterna di Latina, organizzano un’apertura straordinaria dell’area archeologica di Tres Tabernae, situata lungo la Via Appia al km 58,100, nel territorio di Cisterna di Latina.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di collaborazione avviato tra la Soprintendenza, la Diocesi di Latina-Terracina Sezze-Priverno, la Fondazione Roffredo Caetani e il Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, nonché nell’ambito della Cabina di Regia della Provincia di Latina per la valorizzazione del sito UNESCO “Via Appia. Regina Viarum”.

L’apertura si terrà domenica 7 giugno 2026 e prevede visite guidate gratuite senza prenotazione con partenze alle ore 9:30, 10:30 e 14:45.

Sarà inoltre disponibile un servizio di bus navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Cisterna di Latina, con partenze alle ore 9:15, 10:15 e 11:30 e successivo servizio di ritorno.

Per informazioni: 0773 473610.