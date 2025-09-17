Appalto dei servizi cimiteriali al Comune di Frosinone. La Cisl Fp: «chiesti interventi per tutelare lavoratori e lavoratrici»

Si è tenuto ieri un incontro tra l’Amministrazione comunale, rappresentata dal Vicesindaco Scaccia, dirigenti e funzionari responsabili, e la Cisl Fp Frosinone, per discutere dell’appalto relativo alla gestione dei servizi cimiteriali. Nel corso della riunione la Cisl Fp ha evidenziato le criticità contenute nell’attuale capitolato, sottolineando come le risorse economiche previste non risultino adeguate e rischino di avere ripercussioni negative sul personale. È stata inoltre segnalata l’assenza di voci specifiche relative alla manutenzione del verde. Dall’amministrazione hanno parlato di una congruità dei fondi stanziati, pur non escludendo possibili conseguenze. Sulla manutenzione del verde è stato invece assicurato che non ci saranno criticità. «Come Cisl Fp Frosinone riteniamo fondamentale che si proceda da subito a un miglioramento del quadro economico dell’appalto, per evitare ricadute sul personale e garantire un servizio adeguato alla cittadinanza – ha affermato il Segretario generale della Cisl Fp Frosinone Antonio Cuozzo – La nostra priorità resta sempre la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori: continueremo a vigilare e a chiedere soluzioni concrete per evitare che scelte inadeguate possano gravare su chi opera quotidianamente con professionalità e impegno. Voglio inoltre ribadire che, come organizzazione sindacale, tuteliamo esclusivamente gli interessi di lavoratrici e lavoratori. A differenza di quanto sostenuto da alcune accuse infondate, non strumentalizziamo politicamente nulla: non abbiamo colori politici, il nostro unico riferimento è la difesa del lavoro e dei diritti delle persone che rappresentiamo».

Correlati